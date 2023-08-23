Ср, 23.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ О новой столичной думе говорим с экс-мэром Риги Мартиньшем Стакисом

Артем Липин rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

В Рижской думе пятый мэр за пять лет, конфликт внутри коалиции закончился тем, что новым главой столицы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единствно"), а фракция "Прогрессивных" вместе с входящим в нее экс-мэром ушла в оппозицию. О столичной политике говорим в программе "Кто вам платит?" вместе с бывшим градоначальником Мартиньшем Стакисом.

Темы эфира:

  • Как происходил конфликт внутри коалиции?
  • Почему только "Прогрессивные" поддержали Стакиса?
  • Чего экс-мэр ждет от своего преемника?
  • Политическое будущее Стакиса.
  • Оценка первых действий мэра Риги Вилниса Кирсиса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх