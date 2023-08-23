Видео ⟩ О новой столичной думе говорим с экс-мэром Риги Мартиньшем Стакисом

В Рижской думе пятый мэр за пять лет, конфликт внутри коалиции закончился тем, что новым главой столицы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единствно"), а фракция "Прогрессивных" вместе с входящим в нее экс-мэром ушла в оппозицию. О столичной политике говорим в программе "Кто вам платит?" вместе с бывшим градоначальником Мартиньшем Стакисом.
Темы эфира:
- Как происходил конфликт внутри коалиции?
- Почему только "Прогрессивные" поддержали Стакиса?
- Чего экс-мэр ждет от своего преемника?
- Политическое будущее Стакиса.
- Оценка первых действий мэра Риги Вилниса Кирсиса.
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