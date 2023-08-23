Видео ⟩ О новой столичной думе говорим с экс-мэром Риги Мартиньшем Стакисом

В Рижской думе пятый мэр за пять лет, конфликт внутри коалиции закончился тем, что новым главой столицы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единствно"), а фракция "Прогрессивных" вместе с входящим в нее экс-мэром ушла в оппозицию. О столичной политике говорим в программе "Кто вам платит?" вместе с бывшим градоначальником Мартиньшем Стакисом.