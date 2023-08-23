Янис Тимма не сыграет на чемпионате мира по баскетболу

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки после последнего проверочного матча против Литвы объявил о решении тренерского штаба - из 14 кандидатов, которые участвовали в заключительном подготовительном этапе, в заявку сборной на чемпионат мира не будут включены Марек Мейерис и Янис Тимма.

"Я с гордостью объявляю 12 игроков, которые примут участие в чемпионате мира. У них есть прекрасная и уникальная возможность участвовать в соревнованиях самого высокого уровня.

Знаю, как усердно мы работали при подготовке. К сожалению, травмы отразились на рабочем процессе и на спортивной форме отдельных игроков. Однако я доволен настроем и игрой всей команды, начиная с нашего медицинского персонала и тренеров, которые проделали потрясающую работу по подготовке к предстоящим испытаниям. Особая благодарность Мареку Мейерису и Янису Тимме, которые до последнего помогали команде.

​Уверен, что выбранный состав готов показать себя с лучшей стороны, чтобы доказать свою конкурентоспособность. В ходе работы мы развили дух, стиль и индивидуальность нашей команды и постараемся ещё раз доказать, что наша команда соответствует этому уровню баскетбола", - прокомментировал своё решение Банки.

В среду команда отправится в столицу Индонезии Джакарту, где в пятницу, 25 августа, в 12:15 по латвийскому времени дебютирует на чемпионате мира, сыграв с вице-чемпионом азиатской зоны Ливаном. В воскресенье, 27 августа, в 16:30 сборная Латвии сыграет с Францией, а во вторник, 29 августа, в 16:30 - с Канадой. Матчи сборной Латвии будет транслировать телеканал TV3.