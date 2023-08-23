Сколько получит Усик за бой в Польше?

В субботу, 26 августа, 36-летний Усик сразится с британским боксёром Даниэлем Дюбуа на стадионе Tarczyński Arena в польском городе Вроцлав, вмещающем около 45 000 зрителей. На кону будут все титулы украинца.

25-летний Дюбуа является обязательным претендентом на чемпионский пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлом весе.

В предстоящем бою Усик постарается защитить принадлежащие ему пояса по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).

Зарубежные СМИ подсчитали, что общая сумма гонораров боксёров составляет около восьми миллионов долларов. Усик получит 75% от этой суммы, т.е. гонорар украинца составит примерно шесть миллионов долларов, а Дюбуа получит два миллиона.

Усик в последний раз выходил на ринг против британца Энтони Джошуа в августе 2022 года. Этот бой продлился все 12 раундов и завершился в пользу украинца раздельным решением судей. В его активе 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Дюбуа последний поединок провёл против Кевина Лерены в декабре 2022 года. В этом противостоянии Даниэль одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 19 побед (17 нокаутом) и одно поражение.