Резекненская дума рассмотрит решение о процессе финансовой стабилизации

29 августа будет созвано внеочередное заседание думы, о чем депутатов проинформировал мэр Резекне Александр Барташевич.

Как пояснили в Министерстве финансов, процесс финансовой стабилизации означает, что самоуправление не сможет самостоятельно принимать решения без согласования с назначенным министерством представителем.

Закон "О финансовой стабилизации самоуправлений и надзоре за финансовой деятельностью самоуправлений" устанавливает порядок финансовой стабилизации в целях выполнения функций самоуправлений в случаях, когда они испытывают финансовые трудности.

Как сообщалось, в связи с финансовыми трудностями самоуправления Резекне, в бюджете которого возник дефицит в размере 3,9 млн евро, городские власти ищут пути сокращения бюджетных расходов, в том числе за счет сокращения численности работников муниципальных учреждений и социальной поддержки.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, 15 августа Резекненская дума приняла решение о заимствовании средств для реализации приоритетных инвестиционных проектов и покрытия дефицита бюджета, однако Минфин указал, что в бюджете муниципалитета на 2023 год не предусмотрено финансирование для завершения проектов, что означает принятие новых обязательств без финансового обеспечения.

Чтобы обеспечить приток денежных средств для покрытия дефицита бюджета и завершения проектов, Резекне в этом году необходимы шесть новых кредитов на общую сумму 5,73 млн евро, которые не могут быть выделены, заявил Минфин.

В связи с этим министр финансов Арвилс Ашераденс попросил министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукса оценить законность деятельности Резекненской думы и использовать предусмотренные законом полномочия для оценки ответственности думы и ее председателя. Министр охраны среды и регионального развития уже ранее заявлял, что самоуправлению может потребоваться процесс финансовой стабилизации.