Видео ⟩ В Кенгарагсе Volvo протаранил два автомобиля и перевернулся на крышу

Ранним утром во вторник, 23 августа, в Кенгарагсе произошло ДТП, виновником которого стал водитель, у которого не было водительских прав.
Портал TVNET обратился в Государственную полицию, где рассказали, что около 3:31 в Государственную полицию поступил звонок из Рижской муниципальной полиции о дорожно-транспортном происшествии в Риге, на улице Прушу.
Водитель автомобиля Volvo при невыясненных пока обстоятельствах врезался в припаркованные автомобили BMW и Opel и перевернулся.
В результате аварии водитель автомобиля Volvo получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по данному инциденту.
По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, указанное лицо не имеет водительских прав. Полиция выясняет находился ли водитель в момент совершения аварии под воздействием одурманивающих веществ.
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