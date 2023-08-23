Видео ⟩ В Кенгарагсе Volvo протаранил два автомобиля и перевернулся на крышу

Портал TVNET обратился в Государственную полицию, где рассказали, что около 3:31 в Государственную полицию поступил звонок из Рижской муниципальной полиции о дорожно-транспортном происшествии в Риге, на улице Прушу.

Водитель автомобиля Volvo при невыясненных пока обстоятельствах врезался в припаркованные автомобили BMW и Opel и перевернулся.

В результате аварии водитель автомобиля Volvo получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по данному инциденту.

По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, указанное лицо не имеет водительских прав. Полиция выясняет находился ли водитель в момент совершения аварии под воздействием одурманивающих веществ.