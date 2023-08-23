Фото ⟩ Выставка "Сны о Киеве" украинской художницы открылась в Риге

Художница, попав сюда, не может не видеть красоту города, не может не оценить многовековую историю, разлитую по всем его улицам.

Однако происходит парадокс: на фоне красоты одного города она думает об улицах, площадях и скверах другого - Киева, который ей пришлось покинуть так внезапно.

Она вспоминает улицы, на которых протекала ее прежняя мирная, счастливая, наполненная творчеством жизнь. Эти вспышки памяти, обрывки снов, ускользающие воспоминания милых ее сердцу мест тревожат ее день за днем: вот золотой декор на куполах Троицкого собора, вот изящная решетка легендарного отеля "Ренессанс", вот уголок Андреевского спуска…

Живя в другом городе, она не пытается запечатлеть его красоту, передать атмосферу и особенные черты его жизни - нет, вновь и вновь она возвращается в памяти к Киеву, вновь и вновь возобновляет в своем воображении прогулки по любимым местам.

Эти акварели получаются тонкими, прозрачными, словно предутренний сон. В них художница дает нам увидеть только часть, фрагмент декора здания или собора, особый ракурс старинной улицы, спонтанно выхваченные ее памятью. В работах нет полной композиции, нет людей, деревьев, площадей, нет даже самого здания, мы догадываемся о нем лишь по отдельным элементам.

Эти акварели - обрывочные сны, легкие, как дуновение ветра, как тающий над рекой туман, которые художница бережно и трепетно переносит на бумагу.

Она пытается удержать в памяти эти видения, полные счастливых воспоминаний, смешанные с тревогой и тоской по ее родине. Художница похожа на волшебницу, которая достает из шкатулки своей памяти драгоценные камни - зеленый, желтый, красный, голубой - и сплетает из них великолепное ожерелье под названием "Сны о Киеве".

Давайте и мы полюбуемся этим ожерельем и ближе познакомимся с городом, который так дорог художнице. Выставка состоялась благодаря помощи Полонского благотворительного фонда.

Галерея: Выставка "Сны о Киеве" в Риге