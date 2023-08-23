Фото ⟩ Выставка "Сны о Киеве" украинской художницы открылась в Риге

В среду, 23 августа, в Доме ЕС в Риге открылась выставка акварелей художницы из Украины Юлии Кадоркиной. Выставка будет открыта до 11 сентября по будням с 10:00 до 18:00. Картины можно купить, а часть средств от покупки пойдет на помощь госпиталю в Херсоне, где работает мама художницы.
Открывали выставку куратор Габриелла Кабицына-Кабьер и ректор Академии искусства Латвии Кристап Зариньш. Гостями были послы Литвы, Ирландии, Великобритании и представители посольств Греции, Испании, Франции, Финляндии и Норвегии. Также присутствовали представители сферы искусства Латвии.
В истории искусства известны целые коллекции рисунков, набросков и зарисовок, сделанных художниками во время их путешествий.
Как правило, художники отправлялись в такие путешествия по собственной воле, но совсем другое случилось с украинской художницей Юлией Кадоркиной.
До февраля 2022 года она жила, училась и работала над художественными проектами в своем любимом городе Киеве. Однако в тот день, когда российские войска вероломно вторглись на территорию ее родины, когда началась бомбардировка Киева и других мирных городов Украины, ее жизнь навсегда изменилась и ей пришлось покинуть страну.
Судьба привела ее в Ригу, в один из красивейших городов Европы. Здесь, в Риге, великолепные здания в стиле модерн соседствуют со сказочными фахверковыми домиками XVII века, здесь колокольные звоны соборов XIII века перемешиваются с многоязычной толпой туристов.
Художница, попав сюда, не может не видеть красоту города, не может не оценить многовековую историю, разлитую по всем его улицам.
Однако происходит парадокс: на фоне красоты одного города она думает об улицах, площадях и скверах другого - Киева, который ей пришлось покинуть так внезапно.
Она вспоминает улицы, на которых протекала ее прежняя мирная, счастливая, наполненная творчеством жизнь. Эти вспышки памяти, обрывки снов, ускользающие воспоминания милых ее сердцу мест тревожат ее день за днем: вот золотой декор на куполах Троицкого собора, вот изящная решетка легендарного отеля "Ренессанс", вот уголок Андреевского спуска…
Живя в другом городе, она не пытается запечатлеть его красоту, передать атмосферу и особенные черты его жизни - нет, вновь и вновь она возвращается в памяти к Киеву, вновь и вновь возобновляет в своем воображении прогулки по любимым местам.
Эти акварели получаются тонкими, прозрачными, словно предутренний сон. В них художница дает нам увидеть только часть, фрагмент декора здания или собора, особый ракурс старинной улицы, спонтанно выхваченные ее памятью. В работах нет полной композиции, нет людей, деревьев, площадей, нет даже самого здания, мы догадываемся о нем лишь по отдельным элементам.
Эти акварели - обрывочные сны, легкие, как дуновение ветра, как тающий над рекой туман, которые художница бережно и трепетно переносит на бумагу.
Она пытается удержать в памяти эти видения, полные счастливых воспоминаний, смешанные с тревогой и тоской по ее родине. Художница похожа на волшебницу, которая достает из шкатулки своей памяти драгоценные камни - зеленый, желтый, красный, голубой - и сплетает из них великолепное ожерелье под названием "Сны о Киеве".
Давайте и мы полюбуемся этим ожерельем и ближе познакомимся с городом, который так дорог художнице. Выставка состоялась благодаря помощи Полонского благотворительного фонда.
Галерея: Выставка "Сны о Киеве" в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!