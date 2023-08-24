Экс-первую ракетку мира не пустили на US Open

31-летняя румынка отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года, когда её временно отстранили от соревнований - во время US Open в допинг-пробе румынки обнаружили запрещённый роксадустат.

В мае 2023 года в отношении Халеп было открыто новое антидопинговое дело, которое связано с нарушением в биологическом паспорте спортсменки (этот документ содержит показатели крови и данные об их колебании).

На US Open-2023 Халеп заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.

Халеп завоевала 25 титулов WTA, в том числе на её счету две победы на турнирах Большого шлема. Румынка возглавляла мировой рейтинг с октября 2017-го по январь 2019-го.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.