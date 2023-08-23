В среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился самолет, сообщают СМИ и российские Telegram-каналы.
Видео ⟩ В России разбился принадлежащий Евгению Пригожину самолет. Он значился среди пассажиров
Как сообщает РБК, по данным МЧС, на борту находились десять человек, три из которых - члены экипажа. Выживших в результате крушения нет.
Russian telegram channels show (graphic) video of wreckage of plane on which Prigozhin and Utkin/Wagner were registered to have flown. Still anticipating evidence that Prigozhin did fly on that plane (and didn't just send a decoy). pic.twitter.com/ycLcPOWIDa— Christo Grozev (@christogrozev) August 23, 2023
Как уточнили в МЧС, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Спасатели проводят работы на месте крушения, по информации РИА "Новости", обнаружены тела восьми погибших.
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600, бортовой номер самолета - RA-02795, отмечает Русская служба ВВС.
❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023
All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh
Российские СМИ пишут, что на борту упавшего самолета Пригожина был также и его заместитель - Дмитрий Уткин.
По информации белорусского издания "Зеркало", гибель Евгения Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка" и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - написал он в Telegram.
"Медуза" сообщает, что по информации близкого к ЧВК Вагнера Telegram-канала Grey Zone, самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
По утверждениям Telegram-канала Mash, в качестве главной версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт.
Baza со ссылкой на Flightradar сообщила, что самолет не снижался перед падением, а пропал с радаров при наборе высоты.
"Медуза" со ссылкой на ВЧК-ОГПУ отмечает, что во время полета бизнес-джета в небе прозвучало два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы.
Как сообщает "Фонтанка", второй бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который также принадлежит Евгению Пригожину, приземлился в Москве.
Отметим, что 23 августа исполняется ровно два месяца с мятежа Пригожина, когда тот "пошел на Москву".
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