Видео ⟩ В России разбился принадлежащий Евгению Пригожину самолет. Он значился среди пассажиров

Российские СМИ пишут, что на борту упавшего самолета Пригожина был также и его заместитель - Дмитрий Уткин.

По информации белорусского издания "Зеркало", гибель Евгения Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка" и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - написал он в Telegram.

"Медуза" сообщает, что по информации близкого к ЧВК Вагнера Telegram-канала Grey Zone, самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

По утверждениям Telegram-канала Mash, в качестве главной версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт.

Baza со ссылкой на Flightradar сообщила, что самолет не снижался перед падением, а пропал с радаров при наборе высоты.

"Медуза" со ссылкой на ВЧК-ОГПУ отмечает, что во время полета бизнес-джета в небе прозвучало два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы.

Как сообщает "Фонтанка", второй бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который также принадлежит Евгению Пригожину, приземлился в Москве.

Отметим, что 23 августа исполняется ровно два месяца с мятежа Пригожина, когда тот "пошел на Москву".