Армия Украины сообщила об освобождении села Работино

Бойцы 47-й бригады Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram, что освободили село Работино в Запорожской области, за которое несколько месяцев шли ожесточенные бои, пишет Русская служба ВВС.
На одной из опубликованных бригадой фото виден флаг Украины, развевающийся над разрушенным зданием сельской школы.
Во вторник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что бойцы 47-й бригады с боем вошли в поселок и эвакуировали оттуда шесть жителей.
Работино было захвачено российскими войсками в марте 2022 года. Деревня небольшая, ее площадь составляет всего три квадратных километра. До войны, по официальным данным, в нем проживало менее 500 человек. Однако поселок имеет стратегическое значение, поскольку контролирует дорогу, ведущую к оккупированному Токмаку - важной логистической базе российской армии.
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