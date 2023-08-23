Белый дом: если информация о смерти Пригожина подтвердится, это не будет сюрпризом

"Мы уже видели предварительные сообщения о крушении его самолета. И если информация о гибели Пригожина подтвердится, это ни для кого не будет сюрпризом", - заявила представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Адриен Уотсон.

"Разрушительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву и теперь, похоже, к этому", - добавила она.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформрован о том, что самолет с Пригожиным в списке пассажиров разбился.

Напомним, в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет, сообщают СМИ и российские Telegram-каналы. Позднее гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал Царьград, информацию о крушении передали и по федеральному телеканалу "Россия 24".