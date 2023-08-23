Белый дом: если информация о смерти Пригожина подтвердится, это не будет сюрпризом

Если гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе будет подтверждена, это не будет сюрпризом, принимая во внимание его разногласия в президентом России Владимиром Путиным, сообщила в среду представитель Белого дома.
"Мы уже видели предварительные сообщения о крушении его самолета. И если информация о гибели Пригожина подтвердится, это ни для кого не будет сюрпризом", - заявила представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Адриен Уотсон.
"Разрушительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву и теперь, похоже, к этому", - добавила она.
Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформрован о том, что самолет с Пригожиным в списке пассажиров разбился.
Напомним, в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет, сообщают СМИ и российские Telegram-каналы. Позднее гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал Царьград, информацию о крушении передали и по федеральному телеканалу "Россия 24".
Как уточнили в МЧС, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Спасатели проводят работы на месте крушения, по информации РИА "Новости", обнаружены тела восьми погибших.
Позднее агентство ТАСС сообщило, что из-под обломков достали тела семи погибших.
По информации белорусского издания "Зеркало", гибель Евгения Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка" и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - написал он в Telegram.
Позднее информацию о крушении самолета Пригожина подтвердил российский телеканал "Россия 24".
Провластный телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники сообщил, что Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета. Их тела предварительно опознали.
Информацию о смерти Пригожина подтвердил также связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone.
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