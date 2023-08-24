Президент Украины Зеленский: Крым будет освобожден

По словам Зеленского, уже сейчас десятки компаний готовы инвестировать в Крыму после восстановления контроля Украины над этим полуостровом. Владимир Зеленский вновь отверг возможность обмена захваченных Россией территорий на мир. "Украина не торгует территориями, поскольку Украина не торгует людьми и точка", - подчеркнул он.

Бербок осудила аннексию Крыма

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок резко осудила российскую аннексию Крыма и заверила Украину в поддержке в ее борьбе за восстановление территориальной целостности. "Российская незаконная аннексия украинских регионов юридически ничтожна. Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и добилась мира. Оккупация ее территорий является прямыми нападками на Устав ООН и нормы международного права, которые мы никогда не признаем и которые не останутся безнаказанными", - заявила Бербок в видеообращении, записанном для оглашения на "Крымской платформе".