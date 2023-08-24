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Видео ⟩ Что делал Путин в момент крушения самолета Пригожина

rus.tvnet.lv
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Путин выступает на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин выступает на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве Фото: Ekrānuzņēmums no video

Известно, что делал президент России Владимир Путин в момент крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В момент, когда происходила авиакатастрофа, Путин выступал на мероприятии, посвященном 80-летию победы в Курской битве.

Несколько источников сообщили, что после выступления Путин "в спешке покинул Курск".

Напомним, в среду в Тверской области потерпел крушение небольшой частный самолет, погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списке пассажиров значился и Евгений Пригожин.

Гибель Пригожина подтвердила Росавиация. Однако официального подтверждения того, что Пригожин, устроивший два месяца назад мятеж, действительно находился на борту самолета, нет.

Всего в самолете, направлявшемся из Москвы в Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и трое членов экипажа.

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