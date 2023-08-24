Видео ⟩ Что делал Путин в момент крушения самолета Пригожина

Известно, что делал президент России Владимир Путин в момент крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
В момент, когда происходила авиакатастрофа, Путин выступал на мероприятии, посвященном 80-летию победы в Курской битве.
Несколько источников сообщили, что после выступления Путин "в спешке покинул Курск".
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023
Putin was speaking in front of a diabolical monument today on the 80th anniversary of the Battle of Kursk when phones started vibrating a d rumors began spreading among the audience about Putin’s murder on Prigozhin.
pic.twitter.com/AwUEAVeloV
Напомним, в среду в Тверской области потерпел крушение небольшой частный самолет, погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списке пассажиров значился и Евгений Пригожин.
Гибель Пригожина подтвердила Росавиация. Однако официального подтверждения того, что Пригожин, устроивший два месяца назад мятеж, действительно находился на борту самолета, нет.
Всего в самолете, направлявшемся из Москвы в Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и трое членов экипажа.
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