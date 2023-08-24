СМИ: Самолет Пригожина перед вылетом был отправлен на "странный" ремонт

Стюардесса Кристина Распопова, ставшая одной из жертв катастрофы, рассказала своим родственникам, что самолет перед вылетом был отправлен на "краткосрочный и непонятный ремонт", пишет УНИАН.

"Стюардесса потерпевшего крушение самолета является родной сестрой зампрокурора одного из городов Челябинской области. Он пояснил, что Кристина Распопова пару дней назад прилетела в Москву, где ждала вылет в Санкт-Петербург. В среду они созванивались и женщина сказала, что команда ожидает важного звонка, мол, лететь "сегодня или завтра". Кроме того, по словам бортпроводницы самолет находился на ремонте перед вылетом", - сообщил Telegram-канал.

Источник ВЧК-ОГПУ также сообщил, что самолет Пригожина летел над Тверской областью в верхнем воздушном пространстве, однако он не был на связи с местным центром управления полетов, борт не связывался с тверскими службами и не подавал никаких сигналов, все управление шло из Москвы.

На портале Flightradar видно, что самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, принадлежащий Пригожину", летит над Тверской областью, после чего пропадает с экранов радаров.

В среду вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин находился на борту самолета, в результате крушения которого погибли все десять человек.

По данным Росавиации, в самолете находились семь пассажиров - Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений и трое членов экипажа: Левшин Алексей, Каримов Рустам, Распопова Кристина.

Среди пассажиров был не только Пригожин, но и его заместитель Валерий Чекалов, а также один из командиров ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.