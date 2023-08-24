Ринкевич встретится с кандидатом в премьер-министры Силиней

Встреча президента с Силиней запланирована в 11:00 в Рижском замке.

После встречи политики ожидают официального объявления о выдвижении представителя "Нового Единства" на должность главы правительства.

Как уже сообщалось, нынешний министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") готова откликнуться на призыв президента Эдгара Ринкевича начать формирование правительства с "чистого листа", заявила Силиня в среду после встречи пяти партий с президентом.

Сегодня Ринкевич встретился с представителями "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенного списка" (ОС), Национального объединения и "Прогрессивных".

В ходе встречи президент указал, что остальные партии не выдвинули своего кандидата в премьер-министры - соответственно, выдвинутый кандидат в премьер-министры может начать неофициальные и формальные консультации, сказала Силиня.

Также президент в ходе встречи подчеркнул, что важно не затягивать с формированием нового правительства, чтобы иметь возможность быстро принять бюджет на следующий год.

Комментируя бюджет, Силиня заявила, что технический бюджет никому из партнеров не нужен.

Силиня сказала, что предпочтительным для Ринкевича форматом была бы более широкая коалиция, но если это не удастся, то возможна и коалиция из трех или четырех партий. Однако в случае выдвижения Силини она планирует начать переговоры со всеми пятью партнерами. Она также планирует обсудить наиболее важные вещи, которые мешают Нацобъединению сотрудничать с "Прогрессивными".

По словам Силини, есть много разных вариантов четырехпартийной коалиции, а в случае, если это невозможно, есть и варианты трехпартийной коалиции.

"Мы не можем затягивать переговоры, мы должны быстро принимать решения и договариваться", - заявила Силиня.