Ракетный удар России по Днепру: пострадали семь человек

Семь человек пострадали в четверг в результате российского ракетного удара по городу Днепр на востоке Украины, нанесен ущерб жилым зданиям и инфраструктуре, сообщил губернатор Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак.
Шестеро пострадавших доставлены в больницу, сообщает AFP.
По словам Лисака, россияне ударили несколькими ракетами, одна была сбита.
"Но есть и попадания. Разрушения получил транспортный объект. Пострадали семь человек - трое мужчин и четыре женщины - от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщил он.
Кроме того, со слов Лисака, повреждены несколько зданий, водо- и газопровод, а также несколько автобусов и автомобилей.
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