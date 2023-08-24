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Ракетный удар России по Днепру: пострадали семь человек

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Украинские пожарные
Украинские пожарные Фото: Reuters/ScanPix

Семь человек пострадали в четверг в результате российского ракетного удара по городу Днепр на востоке Украины, нанесен ущерб жилым зданиям и инфраструктуре, сообщил губернатор Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак.

Шестеро пострадавших доставлены в больницу, сообщает AFP.

По словам Лисака, россияне ударили несколькими ракетами, одна была сбита.

"Но есть и попадания. Разрушения получил транспортный объект. Пострадали семь человек - трое мужчин и четыре женщины - от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

Кроме того, со слов Лисака, повреждены несколько зданий, водо- и газопровод, а также несколько автобусов и автомобилей.

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