Ракетный удар России по Днепру: пострадали семь человек

"Но есть и попадания. Разрушения получил транспортный объект. Пострадали семь человек - трое мужчин и четыре женщины - от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщил он.