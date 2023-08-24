"Беларускі Гаюн": "Вагнеровцы" после крушения самолета Пригожина пытались выехать в Россию

Наемники ЧВК "Вагнер" после катастрофы самолета Евгения Пригожина пытались выехать из лагерей в Беларуси в Россию, сообщила группа белорусских активистов "Беларускі Гаюн", которая следит за перемещением вооруженных сил в Беларуси.
По данным активистов белорусского подполья, в среду вечером в некоторых лагерях "вагнеровцев" было начато формирование автоколонн для выезда в Россию.
Колонны двинулись в направлении российской границы, однако белорусские спецслужбы попытались не допустить выезда автотехники наемников.
"Беларускі Гаюн" также сообщил, что в районе лагерей "вагнеровцев" наблюдались серьезные проблемы с мобильной связью.
Напомним, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился на части в воздухе. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа - трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники.
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