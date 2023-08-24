Серена Уильямс стала матерью во второй раз

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс (41) родила второго ребенка, об этом свидетельствует ее публикация в Instagram.
У Уильямс и её мужа Алексиса Оганяна есть пятилетняя дочь Олимпия. В начале первой беременности американка выиграла Australian Open-2017.
23-кратная чемпионка Больших шлемов завершила карьеру на US Open-2022, но официально об этом до сих пор не объявила.
Теперь Уильямс стала матерью во второй раз. Девочку назвали Адира Ривер.
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