Видео ⟩ Президент Эдгар Ринкевич поздравил Украину с Днем независимости

"Дорогие украинцы! Дорогие друзья!

Отмечая День независимости Украины, я хотел бы выразить глубокую признательность украинскому народу за его мужество, проявленное в эти мрачные времена.

Перед лицом российской агрессии вы были решительны и сильны. И вы продолжаете делать все необходимое для защиты своей родины, ее свободы и суверенитета.

Латвия была вместе с Украиной с первого дня российской агрессии. И я уверен, что с помощью Латвии и других союзников Украина добьется успеха и справедливость будет восстановлена.

Поэтому Латвия будет продолжать оказывать содействие вооруженным силам Украины, усилиям по восстановлению, экономической и гуманитарной помощи так долго, сколько это будет необходимо.

Примите, дорогие друзья Украины, наши наилучшие поздравления с годовщиной вашей независимости!

Вместе к победе!

Слава Украине!"

Президент возложил цветы к памятнику Шевченко

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг возложил цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко по случаю Дня независимости Украины.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол выразил благодарность украинскому народу и солдатам, которые продолжают сражаться за Украину. Он также поблагодарил президента Латвии, правительство и неправительственные организации, которые уже более года оказывают поддержку Украине.

Председатель Латвийской конфедерации украинцев "Вiче" Оксана Сичко подчеркнула, что "желание и стремление к свободе и независимости исторически заложено в генетическом коде украинцев, и сегодня они подтверждают это своей кровью".