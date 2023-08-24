Главное за 24 августа ⟩ Путин о гибели Пригожина, возможный педофил в Зиепниеккалнсе и Силиня сформирует правительство

В среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился в воздухе на части. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа — трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники. Сам Пригожин, путешествуя, использовал двойников и летал пассажиром с паспортами на другие имена.