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Главное за 24 августа ⟩ Путин о гибели Пригожина, возможный педофил в Зиепниеккалнсе и Силиня сформирует правительство

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

Уходящий рабочий день принес множество событий - президент поручил формирование нового правительства Эвике Силине, Путин подтвердил гибель Евгения Пригожина, а в Зиепниеккалнсе местные жители противостоят возможному педофилу.  Об этих и других новостях четверга, 24 августа, расскажет RUS TVNET.

Новости Латвии:

Президент Эдгар Ринкевич выдвинул на пост премьер-министра кандидата от партии "Новое Единство", нынешнего министра благосостояния Эвику Силиню, сообщает агентство LETA.

Один из главных вопросов, возникающий из-за аннулирования текущих видов на жительство латвийцев с российскими паспортами в сентябре, - будут ли их выдворять из страны?

В Зиепниеккалнсе местным жителям удалось сорвать встречу подозрительного мужчины с 11-летней девочкой, сообщает программа Degpunktā.

В среду днем девушка в публичном месте у Агенскалнского рынка решила покончить с собой. Инцидент произошел у отеля Primo, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Редакционный совет Латвийского телевидения (LTV) приняла решение прекратить запись и показ новых православных богослужений, сообщили агентству LETA представители LTV.

За рубежом:

Через 12 лет после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" власти в Токио начали сбрасывать в Тихий океан радиоактивную воду, использовавшуюся для охлаждения ядерных реакторов.

В среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился в воздухе на части. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа — трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники. Сам Пригожин, путешествуя, использовал двойников и летал пассажиром с паспортами на другие имена.

24 августа Украина отмечает День независимости. В честь праздника на улицах Киева выставлены российские танки, уничтоженные за продолжающуюся уже полтора года войну. Смотрите фото!

Наемники ЧВК "Вагнер" после катастрофы самолета Евгения Пригожина пытались выехать из лагерей в Беларуси в Россию, сообщила группа белорусских активистов "Беларускі Гаюн", которая следит за перемещением вооруженных сил в Беларуси.

В четверг, 24 августа, на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным президент Росии Владимир Путин заявил, что Пригожин "был человеком сложной судьбы, но талантливым", сообщает "Медуза".

Интересное чтиво:

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис стал гостем программы LSM Aktuālā intervija. 1:1, где не только поделился своим взглядом на политическую ситуацию в Латвии, но и рассказал о новом спектакле с Чулпан Хаматовой.

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.

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