В День независимости Украины в Евросоюзе и США выражают солидарность

Блинкен: День гордости за силу и стойкость Украины

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал 24 августа "днем гордости за силу и стойкость Украины" и "свидетельством независимости, суверенитета и демократии Украины". Он напомнил, что в этот день исполняется ровно полтора года с начала "жестокого полномасштабного вторжения в Украину", которое начал Кремль. Это "18 месяцев бессмысленной агрессии, приносящей смерть и разрушения по всей Украине", написал американский политик.

По его словам, американцы скорбят вместе с украинцами, вспоминая погибших в ходе войны, и поддерживают их в борьбе за их страну. "Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина одержит победу, а Россия заплатит высокую цену за то, что она сделала. Соединенные Штаты будут по-прежнему поддерживать вас и работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для обороны, восстановления и процветания", - заверил Блинкен.

Зеленский: Независимость Украины - ценность для каждого из нас

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам, заявил что это праздник свободных, сильных, достойных и равных людей. "Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина", - подчеркнул он.