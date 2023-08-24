В Будапеште пропал шведский футболист

27-летнего уроженца Ирака в последний раз видели в понедельник, полиция Венгрии начала расследование, чтобы выяснить его местонахождение.

"Мы очень встревожены", - заявила Aftonbladet сестра футболиста Замида Сама Хамид. Его отец Талал отправился из Швеции в Венгрию на поиски сына.

10 августа Хамид подписал однолетний контракт с хорватским клубом "Горица" и был очень рад заключенному соглашению. До этого он выступал в венгерском клубе "Залаэгерсег".

В понедельник Хамид должен был отправиться из Будапешта в Велику-Горицу. Перед этим он говорил со своим агентом, но на место встречи не явился.

Клуб просит всех, у кого есть информация о его местонахождении, связаться с близкими футболиста или обратиться в ближайший участок полиции.

Хамид управлял автомобилем Porsche Taycan со шведскими номерами.

Хорватская газета Sportske Novosti сообщает, что полиция нашла машину Хамида в Венгрии, однако более подробная информация не предоставляется. Кроме того, сестра футболиста рассказала, что квартиру Хамида обыскали с собаками, но ничего интересующего полицию там найдено не было.