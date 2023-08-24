Видео ⟩ "Цели достигнуты". Украина сообщила об успешной операции в Крыму

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки совместно с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - заявил представитель ГРУ Андрей Юсов.

⚡️The unit of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of 🇺🇦Ukraine «Artan», is carrying out a combat mission this morning on the territory of the temporarily occupied Crimea



Details of the operation later. pic.twitter.com/AWwp5kWrtu — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 24, 2023

Ранее СМИ сообщили, что в четверг в 5 часов утра в районе населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Более подробная информация неизвестна, сообщает BBC.

Российские источники сообщают об "украинской диверсионной группе", которая прибыла на лодках и открыла огонь.

На мысе Тарханкут находится российская радиотехническая база и работают несколько комплексов радаров.