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Видео ⟩ "Цели достигнуты". Украина сообщила об успешной операции в Крыму

rus.tvnet.lv
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Украинский солдат на фоне флага
Украинский солдат на фоне флага Фото: Roman Atamanchuk/Shutterstock

В четверг, 24 августа, Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщило, что провело спецоперацию в оккупированном Россией Крыму.

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки совместно с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - заявил представитель ГРУ Андрей Юсов.

Ранее СМИ сообщили, что в четверг в 5 часов утра в районе населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Более подробная информация неизвестна, сообщает BBC.

Российские источники сообщают об "украинской диверсионной группе", которая прибыла на лодках и открыла огонь.

На мысе Тарханкут находится российская радиотехническая база и работают несколько комплексов радаров.

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