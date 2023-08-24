102 евро за поездку! Жителей Таллинна шокировали цены на такси во время ливня

Во время сильного ливня в Таллинне такси подорожало и у многих других пользователей Facebook-сообщества EZ-дуны!. "Цены почти такие же, как в Швеции, если ехать из центра города до аэропорта Арланда... разве что расстояния в Швеции больше", - сравнивали цены с другими странами пользователи Facebook. От центра Стокгольма до аэропорта Арланда - 42 километра, от Балтийского вокзала до Мустакиви - 12. Есть разница? Безусловно! К слову, в Мюнхене такси, которое преодолевает расстояние в 30-40 километров, тоже стоит дешевле, чем у нас во время ливня.

Что говорят представители Bolt?

"Наше ценообразование зависит от спроса в данном районе, а в этот день был очень сильный дождь, образовались большие пробки, и около 17 часов в будние дни интерес к услуге возрастает. Наш динамический множитель тарифа всегда соответствует спросу в данном районе, и максимальный тариф, который может быть применен в Таллинне, в 4 раза превышает обычный тариф. Такое случается лишь несколько раз в год. Динамическое ценообразование осуществляется в режиме реального времени, и мы рекомендуем клиентам подождать немного и обновить поиск, чтобы получить новое ценовое предложение", - комментирует Оскар Рыым, руководитель отдела водительских услуг компании Bolt.

Мы решили посмотреть, действительно ли такси категории Premium стоит в солнечный рабочий день больше 25 евро, если ехать с Балтийского вокзала до остановки Мустакиви в Ласнамяэ. Открыли наше приложение 23 августа в 16:30. Цена была 19 евро и 70 центов. Даже если мы эту сумму умножим на 4, никак не получим 102 евро.