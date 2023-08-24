Зеленский: Украина не имеет отношения к гибели Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что Украина не имеет никакого отношения к авиакатастрофе в Тверской области, в которой, вероятно, погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщает Русская служба ВВС.
"Все знают, кто имеет к этому отношение", - сказал Зеленский журналистам в Киеве.
"Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя наверняка это также в каком-то смысле слова поможет", - добавил он.
Между тем, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс в Twitter заявил, что уже сейчас можно предсказать, что по версии Кремля виновными будут "укрофашисты". "Интересно будет посмотреть, кто в это готов будет поверить", - отметил Сартс.
Varam jau paredzēt, ka Kremļa versija būs, ka vainīgi ir ukraiņu “fašisti”. Visinteresantāk būs vērot, kurš tam būs gatavs noticēt.— Jānis Sārts (@janis_sarts) August 24, 2023
Напомним, по его словам, угроза со стороны группы наемников "Вагнер" в Беларуси для Латвии уменьшается.
По его мнению, крушение самолета лидера "Вагнера" Евгения Пригожина на 99% является наказанием Кремля за попытку переворота в июне. "Большинство людей после прекращения мятежа прогнозировали, что Пригожин находится в опасности, хотя он вел себя так, как будто ему ничего не угрожает. Крушение самолета, безусловно, не просто совпадение", - сказал Сартс.
По его словам, на данном этапе трудно прогнозировать, как будут дальше действовать боевики "Вагнера" в свете воинственных заявлений о мести за смерть Пригожина. Однако, как считает Сартс, силы "Вагнера" уже не те, что были в июне, когда они пытались идти на Москву.
"Обеспокоенность кремлевской элиты тем, каким может быть ответный шаг "Вагнера", очевидна. Есть достаточно много спекуляций о том, что у "Вагнера" достаточно сторонников во властных структурах, при этом некоторые из них были сняты с должностей. Теперь наступит период тревожной неопределенности, который пошатнет основы власти в Кремле, а также пойдет на пользу борьбе Украины с Россией", - прогнозирует эксперт.
Напомним, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился на части в воздухе. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа - трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники.
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