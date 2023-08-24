Зеленский: Украина не имеет отношения к гибели Пригожина

По его словам, на данном этапе трудно прогнозировать, как будут дальше действовать боевики "Вагнера" в свете воинственных заявлений о мести за смерть Пригожина. Однако, как считает Сартс, силы "Вагнера" уже не те, что были в июне, когда они пытались идти на Москву.

"Обеспокоенность кремлевской элиты тем, каким может быть ответный шаг "Вагнера", очевидна. Есть достаточно много спекуляций о том, что у "Вагнера" достаточно сторонников во властных структурах, при этом некоторые из них были сняты с должностей. Теперь наступит период тревожной неопределенности, который пошатнет основы власти в Кремле, а также пойдет на пользу борьбе Украины с Россией", - прогнозирует эксперт.

Напомним, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился на части в воздухе. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа - трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники.