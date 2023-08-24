Фото, Видео ⟩ Полиция просит опознать людей на фото; их подозревают в преступлении

Видео: Полиция ищет изображенных людей

В ходе следствия предстоит выяснить личности четырех человек - трех мужчин и одной женщины.

Галерея: Полиция ищет изображенных людей

Одного человека зовут Александр. Он был одет в черный свитер с капюшоном, светлые джинсовые шорты, черные кроссовки.

Другого мужчину, вероятно, зовут Фадей. Он был одет в черный спортивный костюм.

Третий мужчина был одет в синюю куртку и светлые джинсовые шорты.

Полиция также ищет женщину, возможно, по имени Полина, которая была одета в черную куртку и черные брюки.

В случае, если вы узнали людей на фотографиях, полиция просит сообщить об этом по телефонам 67086873, 67086800 или 110 или написать на электронную почту: dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv.