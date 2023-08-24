После исключения из сборной Латвии на ЧМ Тимма опубликовал грустный пост

"И я до сих пор не могу понять - почему? Наверное, никогда и не пойму. Летом я специально играл и поддерживал себя в форме во всех возможных лигах. Чтобы быть готовым. Готовым к сборной. И все время я был полностью здоров, без каких-либо травм или микротравм. Я себя хорошо показал как в Miami Pro League, так и в BIG3", - написал Тимма.

Он также рассказал, что в ближайшее время начнет искать новый клуб, и поблагодарил врачей и физиотерапевтов сборной, а также тренеров по фитнесу, которые помогали ему восстанавливаться.

"В ближайшие недели будем говорить с командами в Европе и за ее пределами, чтобы найти лучший вариант. Пока же я продолжу работать и поддерживать себя в форме, чтобы быть на 100% здоровым и готовым к новым вызовам", - заявил о планах на будущее спортсмен.