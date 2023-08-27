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Стужук уехала из Латвии, а Хаматовой повысили зарплату?

Звездные страсти
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София Стужук и Чулпан Хаматова
София Стужук и Чулпан Хаматова Фото: Instagram/ sofia_stuzhuk/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Чулпан Хаматовой и Софии Стужук.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Чулпан Хаматовой повысили зарплату?

Popcake.tv поделилось новыми слухами. Желтое издание утверждает, что российской актрисе Чулпан Хаматовой, осудившей войну в Украине и ныне живущей в Латвии, якобы повысили зарплату. СМИ даже утверждает, что Хаматова ранее якобы получала 800 долларов в месяц, а теперь ее оклад - 1200.

Издание поясняет, что это за те часы, которые Хаматова проводит в театре, репетиции и участие в спектаклях. Актрисе якобы доплачивают "за каждую постановку, а еще за опыт и медийность".

Напомним, что Чулпан Хаматова ранее нигде не раскрывала свои доходы и зарплату в Новом Рижском театре. Ранее стало известно, что актриса сдала экзамен по латышскому языку. В новом театральном сезоне она вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра. Спектакль будет носить название "Страна глухонемых".

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

София Стужук покинула Латвию?

Недавно украинский блогер София Стужукт (Левданская) шокировала своих подписчиков видео в сторис, где она плачет. Никаких объяснений от знаменитости не прозвучало, а после она дала понять, что уехала из Латвии и сейчас они с семьей находятся в Варшаве. В жизни блогера якобы определенные трудности. Подробно Стужук ничего не объяснила. 

Впрочем, достоверно неизвестно, уехала ли она с детьми из Латвии насовсем или отправилась путешествовать. 

В комментариях предположили, что это очередной хайп для того, чтобы поднять охваты, но есть и те, кто поверил, что у Софии и правда проблемы. Не исключено, что с ее новым супругом из Латвии Антоном. 

София Стужук (Левданская)
София Стужук (Левданская) Фото: Кадр из видео

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