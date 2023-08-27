Стужук уехала из Латвии, а Хаматовой повысили зарплату?

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Чулпан Хаматовой и Софии Стужук.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Чулпан Хаматовой повысили зарплату?
Popcake.tv поделилось новыми слухами. Желтое издание утверждает, что российской актрисе Чулпан Хаматовой, осудившей войну в Украине и ныне живущей в Латвии, якобы повысили зарплату. СМИ даже утверждает, что Хаматова ранее якобы получала 800 долларов в месяц, а теперь ее оклад - 1200.
Издание поясняет, что это за те часы, которые Хаматова проводит в театре, репетиции и участие в спектаклях. Актрисе якобы доплачивают "за каждую постановку, а еще за опыт и медийность".
Напомним, что Чулпан Хаматова ранее нигде не раскрывала свои доходы и зарплату в Новом Рижском театре. Ранее стало известно, что актриса сдала экзамен по латышскому языку. В новом театральном сезоне она вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра. Спектакль будет носить название "Страна глухонемых".
София Стужук покинула Латвию?
Недавно украинский блогер София Стужукт (Левданская) шокировала своих подписчиков видео в сторис, где она плачет. Никаких объяснений от знаменитости не прозвучало, а после она дала понять, что уехала из Латвии и сейчас они с семьей находятся в Варшаве. В жизни блогера якобы определенные трудности. Подробно Стужук ничего не объяснила.
Впрочем, достоверно неизвестно, уехала ли она с детьми из Латвии насовсем или отправилась путешествовать.
В комментариях предположили, что это очередной хайп для того, чтобы поднять охваты, но есть и те, кто поверил, что у Софии и правда проблемы. Не исключено, что с ее новым супругом из Латвии Антоном.
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