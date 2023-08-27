Стужук уехала из Латвии, а Хаматовой повысили зарплату?

Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

София Стужук покинула Латвию?

Недавно украинский блогер София Стужукт (Левданская) шокировала своих подписчиков видео в сторис, где она плачет. Никаких объяснений от знаменитости не прозвучало, а после она дала понять, что уехала из Латвии и сейчас они с семьей находятся в Варшаве. В жизни блогера якобы определенные трудности. Подробно Стужук ничего не объяснила.

Впрочем, достоверно неизвестно, уехала ли она с детьми из Латвии насовсем или отправилась путешествовать.

В комментариях предположили, что это очередной хайп для того, чтобы поднять охваты, но есть и те, кто поверил, что у Софии и правда проблемы. Не исключено, что с ее новым супругом из Латвии Антоном.

София Стужук (Левданская) Фото: Кадр из видео