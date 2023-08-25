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В центре Риги покажут матчи сборной Латвии на ЧМ по баскетболу

rus.tvnet.lv/LETA
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Сборная Латвии по баскетболу
Сборная Латвии по баскетболу Фото: Mikus Kļaviņš, LBS

С сегодняшнего дня Рижское самоуправление организует на Эспланаде публичный просмотр матчей сборной Латвии на чемпионате мира по баскетболу, сообщили агентству ЛЕТА в управлении по связям Рижской думы.

На Эспланаде разместится фан-зона с большим кубическим экраном, а также спортивная студия TV3. Здесь же, на месте можно будет купить закуски, прохладительные напитки и сувениры.

В дни матчей сборной Латвии с 11.00 до 20.00 об атмосфере на Эспланаде будут заботиться популярные в Латвии диджеи.

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