В центре Риги покажут матчи сборной Латвии на ЧМ по баскетболу

С сегодняшнего дня Рижское самоуправление организует на Эспланаде публичный просмотр матчей сборной Латвии на чемпионате мира по баскетболу, сообщили агентству ЛЕТА в управлении по связям Рижской думы.
На Эспланаде разместится фан-зона с большим кубическим экраном, а также спортивная студия TV3. Здесь же, на месте можно будет купить закуски, прохладительные напитки и сувениры.
В дни матчей сборной Латвии с 11.00 до 20.00 об атмосфере на Эспланаде будут заботиться популярные в Латвии диджеи.
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