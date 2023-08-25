Остапенко узнала первую соперницу на US Open

В первом круге Остапенко будет противостоять 35-я ракетка мира Жасмин Паолини из Италии. Матч состоится 28 августа.

В единственном совместном матче в 2014 году в Австралии итальянка оказалась сильнее и одержала победу в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Победитель этого противостояния в следующем круге сыграет с француженкой Ализе Корне (65 WTA) или россиянкой Элиной Аванесян (64 WTA).

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Призовой фонд грядущих соревнований составит рекордные $ 65 млн (в 2022-м было $ 60 млн). Американский мэйджор, как и в прошлом году, демонстрирует рекордные среди турниров "Большого шлема" призовые. Победители US Open - 2023 в одиночном разряде получат по $ 3 млн.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, а чемпионом - испанец Карлос Алькарас.