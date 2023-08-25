Остапенко узнала первую соперницу на US Open

Лучшая латвийская теннисистка в одиночном разряде Алёна Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге WTA, узнала первую соперницу на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке (US Open).
В первом круге Остапенко будет противостоять 35-я ракетка мира Жасмин Паолини из Италии. Матч состоится 28 августа.
В единственном совместном матче в 2014 году в Австралии итальянка оказалась сильнее и одержала победу в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.
Победитель этого противостояния в следующем круге сыграет с француженкой Ализе Корне (65 WTA) или россиянкой Элиной Аванесян (64 WTA).
Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.
Призовой фонд грядущих соревнований составит рекордные $ 65 млн (в 2022-м было $ 60 млн). Американский мэйджор, как и в прошлом году, демонстрирует рекордные среди турниров "Большого шлема" призовые. Победители US Open - 2023 в одиночном разряде получат по $ 3 млн.
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, а чемпионом - испанец Карлос Алькарас.
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