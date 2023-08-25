"Хорошо, что не поместили в сумасшедший дом": дизайнер Давид о депрессии

Внешне строгий и профессиональный модельер Давид откровенно признается, что в подростковом возрасте был близок к попытке суицида, потому что доверять было некому.

"Тебе нечего сказать, например, если тебя обидели, ты никому не должен об этом говорить; если расскажешь, то получишь синяк под глазом. Тогда ты понимаешь, что ты никому не нужен. [...] в этот момент и происходят самоубийства.

Ты просто не хочешь жить, потому что ты плохой".

На вопрос, как он с этим справился, он говорит: "Мне дали один процент, что я выживу. А потом, принимая по 16 таблеток в день, ты набираешь такой вес, что влезаешь только в свитера и расстегнутые штаны, потому что можешь из застегнуть. Сидишь в комнате с закрытыми шторами, боишься людей. Хорошо, что меня не поместили в сумасшедший дом".

Несмотря на этот трудный период, он счастливый семьянин, сумевший обрести совершенно другие оттенки в жизни.

Он признался, что врач и лекарства помогли ему.

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