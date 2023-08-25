Задержаны четыре гражданина Латвии: они подозреваются в работе на спецслужбе России

Уголовный процесс начат 1 августа по статье Уголовного закона об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики.

В ходе расследования VDD провела уголовно-процессуальные действия на 14 связанных с этими лицами объектах в Риге и других местах Латвии.

Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов. Обнаружены устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

В рамках уголовного процесса трое подозреваемых в настоящее время находятся под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы - запрет на выезд из страны и уведомлением о смене места жительства.

В интересах следствия дальнейших комментариев VDD пока не дает.