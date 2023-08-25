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Задержаны четыре гражданина Латвии: они подозреваются в работе на спецслужбе России

rus.tvnet.lv/LETA
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Служба государственной безопасности (VDD). Иллюстративное фото
Служба государственной безопасности (VDD). Иллюстративное фото Фото: Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности (VDD) задержала четырех граждан Латвии по подозрению в деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ России и направленной против безопасности государства и граждан Латвии, сообщили агентству LETA в VDD.

Уголовный процесс начат 1 августа по статье Уголовного закона об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики.

В ходе расследования VDD провела уголовно-процессуальные действия на 14 связанных с этими лицами объектах в Риге и других местах Латвии.

Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов. Обнаружены устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

В рамках уголовного процесса трое подозреваемых в настоящее время находятся под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы - запрет на выезд из страны и уведомлением о смене места жительства.

В интересах следствия дальнейших комментариев VDD пока не дает.

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