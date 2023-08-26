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Янис Шипкевицс с семьей временно покидает Латвию

rus.tvnet.lv
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Фото: Sintija Zandersone/LETA

Латвийский музыкант Янис Шипкевицс и его семья - жена Зане и дети Кристап и Юна - готовятся к переезду в Швецию.

Как сообщает Шипкевицс в своих социальных сетях, он поступил в Шведскую королевскую музыкальную академию, где будет учиться следующие два года.

Он будет изучать продюсирование.

Янис объяснил изданию Privātā Dzīve, что хочет "намного лучше изучить природу звука, делать записи и получить больше контроля над техническими решениями в творческом процессе".

Музыкант также обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему найти жилье в Стокгольме.

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