Янис Шипкевицс с семьей временно покидает Латвию

Как сообщает Шипкевицс в своих социальных сетях, он поступил в Шведскую королевскую музыкальную академию, где будет учиться следующие два года.

Он будет изучать продюсирование.

Янис объяснил изданию Privātā Dzīve, что хочет "намного лучше изучить природу звука, делать записи и получить больше контроля над техническими решениями в творческом процессе".

Музыкант также обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему найти жилье в Стокгольме.