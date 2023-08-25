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Даугавпилчанка Лолита Оболевич завоевала бронзу на чемпионате мира UWW Grappling

rus.tvnet.lv
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На фото Лолита Оболевич и её тренер Андрей Маслов
На фото Лолита Оболевич и её тренер Андрей Маслов Фото: facebook.com/JiuJitsuRiga

Даугавпилчанка Лолита Оболевич завоевала бронзовую медаль чемпионата мира United World Wrestling UWW Grappling в дисциплине ги (в кимоно) в весовой категории +71 кг.

На чемпионате мира, который прошёл в столице Польши Варшаве, Оболевич заняла третье место в конкуренции из 10 спортсменок.

Даугавпилчанка провела три схватки: первую проиграла вице-чемпионке мира из США (2-3), вторую уверенно выиграла со счётом 7-3 у спортсменки из Украины, а в борьбе за бронзовую медаль удушающим приёмом заставила сдаться спортсменку из Индии.

Это первая историческая медаль для Латвии в разделе борьбы грепплинг в организации UWW.

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