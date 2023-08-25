Даугавпилчанка Лолита Оболевич завоевала бронзу на чемпионате мира UWW Grappling

На чемпионате мира, который прошёл в столице Польши Варшаве, Оболевич заняла третье место в конкуренции из 10 спортсменок.

Даугавпилчанка провела три схватки: первую проиграла вице-чемпионке мира из США (2-3), вторую уверенно выиграла со счётом 7-3 у спортсменки из Украины, а в борьбе за бронзовую медаль удушающим приёмом заставила сдаться спортсменку из Индии.

Это первая историческая медаль для Латвии в разделе борьбы грепплинг в организации UWW.