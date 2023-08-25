Латвия разгромила Ливан на старте ЧМ по баскетболу

Матч завершился уверенной победой сборной Латвии со счётом 109:70 (27:17, 28:13, 27:18, 27:22).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Дайрис Бертанс, который набрал 20 очков и сделал четыре результативные передачи. Роланд Шмит добавил 17 очков, Андрей Гражулис - 12 очков, Кристерс Зорикс - 11 очков, а Давис Бертанс, Айгарс Шкеле и Анджей Пасечник набрали по десять очков каждый.

Серхио эль Дарвиш с 19 очками стал самым результативным игроком в составе сборной Ливана. Ещё 18 очков в копилку соперника принёс Ваэль Аракджи.

В своём следующем матче сборная Латвии в воскресенье в 16:30 сыграет против Франции, а затем во вторник в 16:30 против Канады.

В финальном турнире чемпионате мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16-е места, а третья и четвёртая команды - за 17-32-е места.

Финальный турнир чемпионата мира пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.