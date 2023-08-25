В Ликсненской волости в Даугаве найдено тело мужчины без головы, ног и рук

27 мая этого года в Ницгальской волости Аугшдаугавского края на берегу Даугавы была найдена голова мжчины, 10 июня около предыдущего места в Даугаве были найдены две ноги, а еще через некоторое время - 28 июня - в Ликсненской волости Аугшдаугавского края в Даугаве обнаружено мужское туловище без головы, ног и рук, с видимыми телесными повреждениями.

В Государственной полиции начат уголовный процесс, ведется расследование.

Вчера, 24 августа, должностные лица Бюро уголовной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции по подозрению в совершении убийства задержали двух мужчин.

Vakar, 24. augustā, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas aizdomās par slepkavības pastiprinošos apstākļos izdarīšanu, sadalot cilvēka ķermeni, aizturēja 2 vīriešus. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Plašāk:https://t.co/iAeZm7PHir — Valsts policija (@Valsts_policija) August 25, 2023

При проведении оперативных и следственных действий, а также необходимой экспертизы выяснилось, что умершим является мужчина 1959 года рождения. Продолжая расследование, должностные лица вчера, 24 августа, задержали подозреваемых в убийстве - двух мужчин 1965 и 1968 г. р. Один из них, мужчина 1965 года рождения, уже был ранее осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах, а также за нанесение тяжких телесных повреждений.

Завтра, 26 августа, Госполиция доставит мужчину 1965 года рождения в суд, чтобы просить применить к нему меру пресечения - заключение под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.