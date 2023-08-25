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В Ликсненской волости в Даугаве найдено тело мужчины без головы, ног и рук

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

В Латгале за убийство при отягчающих обстоятельствах задержаны два человека, они обвиняются в расчленении тела, сообщает Государственная полиция.

27 мая этого года в Ницгальской волости Аугшдаугавского края на берегу Даугавы была найдена голова мжчины, 10 июня около предыдущего места в Даугаве были найдены две ноги, а еще через некоторое время - 28 июня - в Ликсненской волости Аугшдаугавского края в Даугаве обнаружено мужское туловище без головы, ног и рук, с видимыми телесными повреждениями.

В Государственной полиции начат уголовный процесс, ведется расследование.

Вчера, 24 августа, должностные лица Бюро уголовной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции по подозрению в совершении убийства задержали двух мужчин.

При проведении оперативных и следственных действий, а также необходимой экспертизы выяснилось, что умершим является мужчина 1959 года рождения. Продолжая расследование, должностные лица вчера, 24 августа, задержали подозреваемых в убийстве - двух мужчин 1965 и 1968 г. р. Один из них, мужчина 1965 года рождения, уже был ранее осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах, а также за нанесение тяжких телесных повреждений.

Завтра, 26 августа, Госполиция доставит мужчину 1965 года рождения в суд, чтобы просить применить к нему меру пресечения - заключение под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.

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