Муж Каи Каллас: продаю все акции Stark Logistics и покидаю компанию

Я приношу извинения за возникшую ситуацию и за тот ущерб, который она нанесла моей супруге. Я подтверждаю, что она не знала о моей деловой активности. Мы обсудили все это в свете заявлений СМИ на этой неделе, и ее оценка была однозначной: нет никаких обстоятельств, оправдывающих эти поставки. Но прекратить поставки для меня уже недостаточно. Я не могу взять на себя ответственность за своего клиента и делового партнера, так как ни одна компания не знает о своем клиенте всё. В этих обстоятельствах мне лучше отказаться от доли в Stark Logistics и от участия в работе компании.