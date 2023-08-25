Пт, 25.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Посол США: помощь Латвии Украине вдохновляет весь мир

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Посол США в Латвии Кристофер Робинсон
Посол США в Латвии Кристофер Робинсон Фото: Zane Bitere/LETA

Помощь Латвии Украине и ее народу вдохновляет весь мир, заявил сегодня посол США в Латвии Кристофер Робинсон на пресс-конференции, посвященной результатам отбора проектов Программы малых грантов США.

Он отметил, что с началом войны, развязанной Россией в Украине, народ Латвии открыл свои сердца и свои дома для приема беженцев из Украины.

Посол подчеркнул, что США продолжат поддерживать неправительственные организации в Латвии, которые помогают украинским беженцам, а также продолжат поддерживать Украину как суверенную и независимую страну.

Фото: Publicitātes foto

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис также заявил, что Латвия будет поддерживать Украину до полной победы над Россией.

Посольство США ежегодно организует конкурс грантов и выделяет финансирование на деятельность латвийских неправительственных организаций, которые укрепляют институт демократии, способствуют прочным культурным связям между США и Латвией, улучшают европейскую и трансатлантическую безопасность, а также поддерживают рост устойчивой и инклюзивной экономики.

Фото: Publicitātes foto

В этом году финансирование правительства США в размере 1,86 миллиона долларов (1,7 миллиона евро) было предоставлено шести неправительственным организациям.

Гранты в этом году получили организация Tavi draugi, Рижское агентство инвестиций и туризма, приют Drošā māja, Radošās Idejas, Tev и Балтийский фонд безопасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх