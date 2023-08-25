"Одного отдыха не хватит": тренер баскетболистов Латвии о травме Пасечника

Анджей Пасечник , который на поле ограниченное время проводил также в тестовых матчах, провел на паркете в этоq игре менее семи минут. Банки подтвердил на пресс-конференции, что латвийский баскетболист борется с травмой, которая будет беспокоить его на протяжении всего турнира.

"Анджей борется с долгосрочной проблемой. Но все в порядке. На мой взгляд, в контрольных матчах он уже показал, что находится на пути к выздоровлению. Это было мое решение оставить его в конце ротации. Учитывались и, скажем так, навыки противников, их многосторонность и рост. Я хотел использовать его в самом конце игры, потому что такого рода проблемы требуют движения. Один только отдых не поможет. К сожалению, это проблема, с которой ему придется жить на протяжении всего турнира", - сказал тренер.