"Одного отдыха не хватит": тренер баскетболистов Латвии о травме Пасечника

После матча с Ливаном главный тренер сборной Латвии Лука Банки на пресс-конференции прокомментировал травму Анджея Пасечника.
Сборная Латвии по баскетболу в первом туре чемпионата мира разгромила сборную Ливана со счетом 109:70 (27:17, 28:13, 27:18, 27:22).
Анджей Пасечник, который на поле ограниченное время проводил также в тестовых матчах, провел на паркете в этоq игре менее семи минут. Банки подтвердил на пресс-конференции, что латвийский баскетболист борется с травмой, которая будет беспокоить его на протяжении всего турнира.
"Анджей борется с долгосрочной проблемой. Но все в порядке. На мой взгляд, в контрольных матчах он уже показал, что находится на пути к выздоровлению. Это было мое решение оставить его в конце ротации. Учитывались и, скажем так, навыки противников, их многосторонность и рост. Я хотел использовать его в самом конце игры, потому что такого рода проблемы требуют движения. Один только отдых не поможет. К сожалению, это проблема, с которой ему придется жить на протяжении всего турнира", - сказал тренер.
Пасечник за отведенные ему минуты смог набрать 10 очков.
Видео: Фрагмент матча Латвия - Ливан
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