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Умер бывший глава Государственной полиции Юрис Рекшня

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Умер бывший глава Государственной полиции Юрис Рекшня
Умер бывший глава Государственной полиции Юрис Рекшня Фото: LETA

Скончался бывший глава Государственной полиции и госсекретарь МВД Юрис Рекшня, подтвердили в отделе по связям с общественностью Госполиции.

Соболезнования семье Рекшни, друзьям и всем латвийским полицейским выразил министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС), сообщает МВД.

"Вклад Рекшни в создание латвийской полиции после восстановления государственной независимости стал прочной основой для будущего системы внутренних дел Латвии. Юрис Рекшня всегда был открытым, надежным, профессионалом, который в то же время умел и улыбаться. Таким он навсегда и останется в нашей памяти", - сказал Кучинскис.

Из архива агентства LETA следует, что Рекшня родился в 1959 году в Риге. В 1977 году он окончил 73-ю среднюю школу в Риге, а в 1986-м - юридический факультет Латвийского университета.

С 1979 по 1989 год Рекшня работал милиционером в батальоне патрульно-постовой службы МВД, позже перешел на работу инспектором в дежурную часть Рижского городского управления внутренних дел.

В начале 1990-х он был командиром отряда оперативного реагирования в Рижском главном управлении полиции, а также взял на себя руководство отрядом специального назначения, в составе которого работали несколько десятков милиционеров Рижского гарнизона, отстаивающих идею независимости Латвии. Позже он занимал и другие должности в полиции.

В 1996 году Рекшня был назначен главой Рижской полиции, а в 1998-м его утвердили на посту главы Госполиции. В 2000-м Рекшне было присвоено звание генерала полиции.

В 2003 году Кабинет Министров перевел его на должность госсекретаря МВД. В 2004-м тогдашний министр внутренних дел Марис Гулбис предложил перевести его на должность замначальника Управления тюрем, но Рекшня отказался и подал в отставку. В 2004 году Рекшня возобновил работу в качестве государственного секретаря МВД, поскольку новый глава МВД Эрик Екабсонс не принял отставку Рекшни.

В 2005 году Рекшня подал в отставку с должности госсекретаря МВД. Позже он стал консультантом по правовым вопросам Службы новостей тогдашнего Latvijas Neatkarīgā televīzija (LNT) и консультантом главы Госполиции, а также занимался предпринимательством.

В 1997 году Рекшня получила золотой почетный знак Ордена Трех звезд. Он также получил орден Виестура, памятный знак участника баррикад, а также множество наград органов внутренних дел и правосудия.

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