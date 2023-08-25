Умер бывший глава Государственной полиции Юрис Рекшня

Соболезнования семье Рекшни, друзьям и всем латвийским полицейским выразил министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС), сообщает МВД.

"Вклад Рекшни в создание латвийской полиции после восстановления государственной независимости стал прочной основой для будущего системы внутренних дел Латвии. Юрис Рекшня всегда был открытым, надежным, профессионалом, который в то же время умел и улыбаться. Таким он навсегда и останется в нашей памяти", - сказал Кучинскис.

Из архива агентства LETA следует, что Рекшня родился в 1959 году в Риге. В 1977 году он окончил 73-ю среднюю школу в Риге, а в 1986-м - юридический факультет Латвийского университета.

С 1979 по 1989 год Рекшня работал милиционером в батальоне патрульно-постовой службы МВД, позже перешел на работу инспектором в дежурную часть Рижского городского управления внутренних дел.