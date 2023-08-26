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Видео ⟩ Тимротс впервые испытал военный мотоцикл 1970-х годов

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Мотоцикл
Мотоцикл Фото: "Ātruma cilts"

Портал TVNET совместно смарт-телевидением LMT Viedtelevizija предлагает последний выпуск программы Ātruma cilts. В нем Паул Тимротс впервые пробует мотоцикл Husqvarna 258, который был создан в 1970-е года для нужд шведской армии, но сегодня его можно увидеть в Рижском Мотормузее.

Представитель Рижского Мотормузея сказал, что военные мотоциклы - это отдельная тема и их выпускает практически каждый производитель. Учитывая специфику, эти мотоциклы узнаваемы по лакокрасочному покрытию, они прочны и выпускаются небольшими сериями.

В начале 1970-х годов шведская армия объявила тендер на закупку мотоцикла с автоматической коробкой передач, чтобы снизить риск в процессе обучения и вождения.

Учитывая скандинавский климат, обязательным условием для армии было использование лыж. В результате была создана модель Husqvarna 258, которую можно прикрепить к свободно движущимся лыжам с обеих сторон.

Эти мотоциклы были выпущены тиражом около 3000 экземпляров. Армейские мотоциклы Husqvarna в коллекции Рижского Мотормузея были получены в начале 1990-х годов в качестве гуманитарной помощи от шведских соседей.

На этот раз Паул очень повезло - у него была возможность самому поуправлять музейным экспонатом, пробег которого составляет около 1200 километров. Паул не скрывал своего волнения и подтвердил: мотоцикл очень быстрый и отлично подходит для езды на природе.

Какие требования предъявляются к современным армейским мотоциклам и какие технологии используются, узнаем в новом выпуске шоу.

В этом сезоне Ātruma cilts Паул Тимротс и команда передачи ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Ātruma cilts также каждый четверг можно увидеть на смарт-телевидении LMT и в Интернете.

Статья создана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts

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