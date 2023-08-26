Копьеметательница Коциня заняла четвертое место на чемпионате мира

После первой серии бросков обе латвийские копьеметательницы попали в восьмерку лучших, которые продолжили соревнование в финале, но в итоге в восьмерку лучших удалось войти только Коцине, которая в четвертой попытке завершила соревнования с результатом 63,18 метра и заняла второе место.

Однако в заключительной серии бросков ее обогнали Харука Китагути из Японии, выиграв с результатом 66,73 метра, Флор Денис Руис Уртадо из Колумбии и Маккензи Литтл из Австралии, обошедшая Коцине на 20 сантиметров.

Музе-Сирма заняла девятое место с результатом 58,43 метра, достигнутым в первой попытке.

Ни один из трех латвийских копьеметателей не прошел квалификацию на основные соревнования в пятницу, 25 августа.

На чемпионате мира Латвию представляют девять легкоатлетов. Чемпионат мира продлится до 27 августа, в нем примут участие более 2000 спортсменов из 202 стран мира.