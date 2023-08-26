Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

К тому же переход на общую валюту предполагает, что участвующие государства передают важную часть своего суверенитета некоему надгосударственному органу (в случае ЕС - Европейскому центральному банку во Франкфурте-на-Майне). Не хватает фантазии представить себе, как КНР отдает часть своего суверенитета партнерам по БРИКС или Кремль соглашается с тем, что ключевые вопросы, касающиеся денежной единицы РФ (решения по ключевым ставкам, например), будут приниматься, предположим, в Дели или Рио-де-Жанейро.

Новый банк развития не будет финансировать проекты в РФ

Несравнимо более реалистичным представляется специалистам дальнейшее расширение деятельности Нового банка развития (ранее - Нового банка развития БРИКС), созданного в 2014 году в качестве альтернативы Всемирному банку и Международному валютному фонду, воспринимаемым на Глобальном Юге как инструменты западного влияния. Этот банк со штаб-квартирой в китайском Шанхае (!) финансирует главным образом инфраструктурные проекты, причем не только в странах БРИКС. Так, членами НБР уже стали Бангладеш, ОАЭ и Египет. Деятельность этого банка является одной из весомых причин, почему целый ряд стран хотели бы вступить в БРИКС+.

Штаб-квартира Нового банка развития (NDB) в Шанхае Фото: DW

А вот Россия в настоящий момент не может рассчитывать на кредиты банка, соучредителем которого она является. Возглавляющая НБР бывший президент Бразилии Дилма Руссефф заявила в конце июля, что из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине, банк не планирует новые проекты в РФ.

Успешные инфраструктурные проекты банка БРИКС, как и в целом динамичное развитие стран, которые входят или вскоре будут приняты в эту расширяющуюся организацию, могли бы пойти на пользу Германии, считают некоторые немецкие эксперты, поскольку это стимулировало бы спрос на промышленное оборудование и другие экспортные товары Made in Germany.