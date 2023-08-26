1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным, пройдут мероприятия для детей

В День знаний проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным.

В Верманском саду 1 сентября с 17:00 до 19:00 пройдет мини-фестиваль рэпа с участием групп sivmoneyy, Siera plate и Греты.

В парке Нордекю с 14:00 до 21:00 пройдет концерт с участием вокальной студии 34-й Рижской средней школы, артиста Максима Шентелева, воспитанников джазового класса хоровой школы Домского собора и исполнителя хип-хопа Финькиса. В течение всего мероприятия в парке будут открыты художественные мастерские для детей.

С 17:00 до 22:00 мероприятие в честь 1 сентября пройдет на Ратушной площади. Здесь выступят вокальные ансамбли Kolibri и Dzeguzīte, джазовая группа Viens likums из хоровой школы Домского собора, Кристине Паже и Дидзис Бардо, а также группы Pirmais kurss и Citi zēni.

Программа мероприятий 1 сентября запланирована также в культурном комплексе Strops в Плявниеки, где все желающие смогут посмотреть научное шоу центра для детей и молодежи Рижского технического университета Futurimo Rīga, а затем спектакль театра рисунков "Три хорошие вещи".

1 сентября свои двери откроют также столичные учреждения обучения по интересам, где дети смогут выбрать для себя полезные и интересные кружки.