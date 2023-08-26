Роковой поцелуй в финале ЧМ: испанская футболистка говорит, что не давала на него согласия

«FIFA подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение», – заявили в главном руководящем органе футбола.

Что произошло

Рубиалес обнимает Эрмосо Фото: Reuters

Рубиалес поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании над сборной Англии со счетом 1:0.

Теперь Дисциплинарный комитет решает, нарушил ли он «основные правила достойного поведения» и «повел ли себя таким образом, что это нанесло ущерб репутации футбола и/или FIFA».

FIFA не сообщила, когда именно может быть вынесено решение. Дисциплинарные судьи организации могут налагать санкции на отдельных лиц, которые варьируются от предупреждений и штрафов до отстранения от профессиональной деятельности.

За несколько минут до рокового для карьеры Рубиалеса поцелуя нарушитель общественной нравственности еще и схватил себя за промежность, выразив, таким образом, восторг от победы испанской команды.

Этот жест могут посчитать отягчающим обстоятельством, поскольку Рубиалес следил за матчем рядом с королевой Испании Летисией и 16-летней принцессой инфантой Софией.

Что говорила сама Эрмосо

Профсоюз FutPro, представляющий Эрмосо, который ранее возглавлял все тот же Рубиалес, заявил, что инцидент с поцелуем не должен остаться безнаказанным: «Мы работаем над тем, чтобы действия, аналогичные тем, свидетелями которых мы стали, не оставались безнаказанными и чтобы были приняты меры для защиты женщин-футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми».