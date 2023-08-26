Цауне не примет участие в финале чемпионата мира по бегу на 5000 метров

Забег начнется в 21:50 по латвийскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале LTV7 и на сайте ltv.lv. Цауне не будет участвовать в нем из-за проблем со здоровьем.

В предварительной гонке она финишировала за 15 минут 0,48 секунды, улучшив свой личный рекорд на 3,37 секунды и заняв 12-е место среди всех бегунов.

Агате Цауне - дебютант чемпионата мира.

В своем аккаунте в Instagram спортсменка написала: "После долгих раздумий и консультаций с врачами было принято решение, что я не буду участвовать сегодня в финальном забеге. К сожалению, в последние несколько дней я почувствовала боль в тазу и поэтому не буду участвовать по состоянию здоровья. Спасибо всем за поддержку и пожелания".

Фото: Instagram

Латвию на чемпионате мира представляют девять легкоатлетов.

Чемпионат мира продлится до 27 августа, в нем примут участие более 2000 спортсменов из 202 стран мира.