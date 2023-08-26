Скандал с поцелуем продолжается: глава испанской федерации футбола временно отстранен, федерация обвиняет жертву поцелуя во лжи

Луис Рубиалес с самого начала утверждал, что поцелуй был взаимным и что это произошло в эйфории победы и с согласия Эрмосо.

По его словам, он спросил, можно ли ее чмокнуть, и она ответила «ок». Кроме того, утверждает Рубиалес, именно она стиснула его в объятиях и приподняла.

Однако 33-летняя Дженни Эрмосо заявила накануне, что никакого согласия на поцелуй не давала и не прижимала его к себе. Она считает себя жертвой неподобающих действий сексуального характера.

80 испанских игроков, включая всю женскую сборную, объявили о намерении бойкотировать матчи за национальную команду, пока не сменится руководство федерации.

Между тем испанская федерация футбола опубликовала на своем сайте серию фотографий, которые, по их мнению, доказывают, что Рубиалес говорит правду, и физический контакт был инициирован футболисткой.

Федерация угрожает судом не только Эрмосо, но всем, кто способствовал очернению репутации президента.

Также она выпустила заявление относительно тех, кто намерен бойкотировать игры.

«RFEF уважает, как и всегда, решения игроков относительно участия или неучастия в международных матчах в составе сборной Испании, хотя очевидно, что это обязательно для игроков, которых вызвали [на игру], - говорится в заявлении.