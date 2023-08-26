Планирует ли Украина запретить выезд из страны несовершеннолетним мальчикам?

Это неправда. Поправки к законопроекту предусматривают, что 16-17-летние подростки смогут выезжать из Украины только в сопровождении хотя бы одного из родителей (с согласия другого) или уполномоченного сопровождающего лица. Исключение составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, которые смогут выезжать из Украины с разрешения органов опеки и попечительства. Изменения коснутся всех подростков, а не только юношей. Именно поэтому нет оснований связывать их с мобилизацией.

В настоящее время молодым людям в возрасте 16 лет и старше разрешено покидать Украину без сопровождения родителей, однако в ЕС им необходимы опекуны. Если ребенок въезжает в страну в сопровождении доверенного лица, не получившего разрешения, могут возникнуть сложности. В интервью "Радио Свобода Европа" украинский омбудсмен по делам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова привела такой пример: если внучка прибывает в ЕС с бабушкой, у которой нет прав опекунства, то их могут разлучить и передать под временную опеку незнакомому человеку. К середине 2023 года в европейских странах было зафиксировано 240 случаев изъятия несовершеннолетних из семей беженцев и помещения их в соответствующие учреждения из-за различий в законодательстве Украины и этих стран. Законопроект № 9480 был разработан с целью предотвращения таких и подобных ситуаций и облегчения предоставления прав опеки более дальним родственникам и другим лицам.

Следует отметить, что в Украине мобилизации подлежат только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Re:Check не смог найти подтверждения утверждению о планах мобилизации несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше.

Вывод: украинский законопроект № 9480 не запрещает выезд из страны мальчикам в возрасте 16 и 17 лет. В случае принятия новой редакции закона подростки этого возраста, в том числе и девочки, смогут покидать страну только в сопровождении родителей или уполномоченных опекунов, а при их отсутствии - с разрешения органов опеки и попечительства. Утверждение о том, что Украина планирует мобилизацию несовершеннолетних мальчиков, является необоснованным.