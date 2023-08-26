Главное за 26 августа ⟩ Какие проблемы города волнуют рижан, акция протеста в столице и подробности концерта Брежневой

Интересное чтиво:

"Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное", - со слезами на глазах призналась со сцены украинская певица Вера Брежнева (VERA), выступившая накануне в Риге.

Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш стал гостем эфира программы "Открытый разговор" на LR4, где рассказал о временах СССР и российской пропаганде.

Сборная Латвии выступает на чемпионате мира в индонезийском городе Джакарта. Абсолютно экзотическая среда, поэтому ниже небольшой рассказ о первых впечатлениях, с которыми столкнулся там парень из Латвии.

Яркий свет прожекторов. Робкие постукивания каблуков. Перед толпой журналистов стоят четыре юные, но с решимостью и блеском в глазах девушки – Розе, Дженни, Джису и Лиса. Кто знаком с корейской системой "трейни", тот знает, что этот путь крайне тернист и сотни девушек так и не смогли выйти с ними тогда на презентацию новой группы. 8 августа 2016 года – официальное рождение BLACKPINK - группы, которая не просто пришла в индустрию, а ворвалась, выбив ногами дверь.

Марс - планета, полная чудес. Едва мы, кажется, разгадали одну загадку, как появляется следующая. Вот, например, марсианский пейзаж. Покрытая хребтами и ущельями местность поразительно похожа на изогнутую поверхность человеческого мозга. Что именно стало причиной этого явления, не ясно.