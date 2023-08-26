Первый выходной день подходит к концу. Суббота выдалась сонной и дождливой, однако это не помешало нескольким сотням людей выйти в Риге на акцию протеста. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за субботу, 26 августа.
Главное за 26 августа ⟩ Какие проблемы города волнуют рижан, акция протеста в столице и подробности концерта Брежневой
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, знают ли они о новом мэре Риги и какие проблемы в столице стоит решать в первую очередь. Ответы рижан смотрите на видео!
Днем в субботу на организованную лидером партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнаром Шлесерсом акцию протеста против правительства партии "Единство" собрались порядка 500 человек, сообщает агентство LETA.
На данный момент похоже, что Национальное объединение останется за пределами будущей коалиции, считает директор и старший исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока, сообщает агентство LETA.
По словам гражданки России, которая живет в Латвии уже 45 лет и имеет свой маленький бизнес, банк Citadele поднял цену за обслуживание счета компании в 62 раза. Об этом рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.
Рижский городской суд приговорил гражданина Латвии к общественным работам за незаконное сотрудничество с российским информационным агентством, говорится в опубликованном решении суда.
В честь Дня знаний 1 сентября в центре и микрорайонах Риги пройдут мероприятия для школьников и день открытых дверей, посвященный образованию по интересам, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Усиленная охрана границ и приток нелегальных мигрантов внесли существенные изменения в повседневную жизнь жителей приграничья, сообщает программа Panorama.
За рубежом:
В Кемерово в субботу, 26 августа, произошел пожар на складе пиротехники, передает МЧС России в Telegram. Возгорание удалось локализовать на площади 750 квадратных метров, указано в посте. К тушению было привлечено 30 человек и 11 единиц техники. К 13.00 мск спасатели сообщили, что открытое горение было ликвидировано.
Вечером в пятницу, 25 августа, железнодорожное движение в районе польского города Щецин было на некоторое время парализовано из-за вмешательства неизвестных, которые также включили гимн России и фрагмент речи Путина, сообщает газета Wyborcza со ссылкой на информацию, полученную от работников железной дороги.
Провайдеры в России тестируют "сайт-прокладку" YouTube. На ней можно проводить фильтрацию "нежелательного" контента. DW разобралась в том, что это значит.
Кая Каллас (Партия реформ) не собирается покидать пост премьер-министра Эстонии из-за скандала, связанного с бизнесом ее мужа, пишет Rus.Postimees.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 25 августа, что предупреждал лидеров ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина о том, что им стоит остерегаться возможных угроз, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на белорусское агентство "Белта".
Британские спецслужбы подозревают российского генерал-майора Андрея Аверьянова в причастности к смерти Евгения Пригожина. Предположительно, он также несет ответственность за отравление семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Об этом сообщает украинское медиа УНИАН со ссылкой на британскую разведку.
Украинским силам удалось уничтожить систему противоракетной обороны С-400 российских войск в оккупированном Крыму.
Российская неонацистская группировка "Русич", принимающая участие в войне России против Украины, заявила, что прекратит выполнение "любых боевых задач", пока Москва не окажет помощь одному из ее лидеров, задержанному в Финляндии.
"Мы - то, о чем мы не говорим" - таким мог бы быть девиз кремлевских пропагандистов на прошлой неделе. На этот раз именно утаивание информации оказалось важнейшим элементом идеологического зомбирования российского общества, а его амплитуда варьировалась от комического до трагического.
В марте этого года в пярнуском спа-центре Tervise Paradiis утонул 27-летний Кристьян. 18 августа стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы прокуратуры, сообщает Rus.Postimees.
Скандал с поцелуем в финале женского чемпионата мира по футболу принял неожиданный оборот: в субботу испанская федерация футбола (RFEF) пригрозила судебным разбирательством футболистке сборной Испании Дженни Эрмосо за ее "ложные" показания относительно поцелуя.
24 февраля прошлого года Украины объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Они распространяются, за некоторыми исключениями, на украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Российские СМИ утверждают, что в Украине также начнется призыв мальчиков в армию с 16 лет, чему способствует внесенный в парламент законопроект № 9480, который якобы запретит им покинуть страну. Это полнейшая выдумка - ничего подобного в законопроекте нет. На самом деле изменения направлены на то, чтобы предотвратить выезд несовершеннолетних беженцев без уполномоченного опекуна и, соответственно, разлучение их с сопровождающими лицами в странах ЕС.
Интересное чтиво:
"Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное", - со слезами на глазах призналась со сцены украинская певица Вера Брежнева (VERA), выступившая накануне в Риге.
Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш стал гостем эфира программы "Открытый разговор" на LR4, где рассказал о временах СССР и российской пропаганде.
Сборная Латвии выступает на чемпионате мира в индонезийском городе Джакарта. Абсолютно экзотическая среда, поэтому ниже небольшой рассказ о первых впечатлениях, с которыми столкнулся там парень из Латвии.
Яркий свет прожекторов. Робкие постукивания каблуков. Перед толпой журналистов стоят четыре юные, но с решимостью и блеском в глазах девушки – Розе, Дженни, Джису и Лиса. Кто знаком с корейской системой "трейни", тот знает, что этот путь крайне тернист и сотни девушек так и не смогли выйти с ними тогда на презентацию новой группы. 8 августа 2016 года – официальное рождение BLACKPINK - группы, которая не просто пришла в индустрию, а ворвалась, выбив ногами дверь.
Марс - планета, полная чудес. Едва мы, кажется, разгадали одну загадку, как появляется следующая. Вот, например, марсианский пейзаж. Покрытая хребтами и ущельями местность поразительно похожа на изогнутую поверхность человеческого мозга. Что именно стало причиной этого явления, не ясно.
Российского актера Максима Виторгана, занявшего антивоенную позицию, «вырезали» из сериала «Контакт», заменив его изображение на так называемый дипфейк и убрав имя актера из титров. Похоже, это первый случай использования дипфейка в российском игровом кино и сериалах в целях цензуры.
Беременность Лиги была самой обычной. Все показывало, что с ребенком и мамой все в порядке. На 20-й неделе беременности ее доставили в больницу из-за отделения плаценты. Через три недели Лайла родилась преждевременно, и врачи сказали, что ребенок проживет всего несколько дней.
Охотники на монстров по всему миру готовятся начать крупнейшую за 50 лет поисковую операцию, чтобы наконец положить конец тайне лох-несского чудовища.
Латвийский музыкант Янис Шипкевицс и его семья - жена Зане и дети Кристап и Юна - готовятся к переезду в Швецию.
9 августа несравненной Уитни Хьюстон могло бы исполниться 60 лет. Она была одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Неоспоримо, что Хьюстон известна своими невероятными музыкальными достижениями и уникальными вокальными способностями, но скандалы в ее личной жизни еще долго будут обсуждаться поклонниками.
"В нашей деревне случилось ужасное. Рутс Сукста убил трех человек и одного ранил, убиты были Катта Танвели, Лийтья Ромм и Раймонт Ромм, а ранен Эйке Кеввай". Вот что 26 мая бабушка написала Вильме. А потом очень подробно описала, как происходила расправа и как после этого Рутс застрелился сам. Запутанную и пугающую историю рассказывает издание Rus.Postimees.
В ночь на 1 апреля 2006 года 27-летний Брайан Шаффер зашел в бар в Коламбусе, штат Огайо, и испарился. Буквально. На камерах наблюдения было видно, как мужчина заходит в бар, однако так из него и не выходит. Уже почти 20 лет эта загадка мучает умы людей. Как человек может испариться?
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