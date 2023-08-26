В соцсетях появилось видео с, возможно, нелегальными мигрантами. Погранохрана прокомментировала

"Не секрет, что режим соседней страны использует это как часть гибридной войны, пытаясь ослабить ситуацию с безопасностью Латвии и всего Европейского союза", - отметил спикер.

Он с сожалением отметил, что у этих действий есть сторонники и на территории Латвии, которые в целях наживы организуют нелегальное пересечение границы и дальнейшую транспортировку нелегальных иммигрантов.

Успешной работе Государственной пограничной охраны (ГПО) по борьбе с этими преступлениями препятствует чрезмерная мягкость наказаний и противоречивость судебной практики в этой сфере. Несмотря на то, что закон позволяет назначать длительные сроки лишения свободы за организацию нелегального пересечения, нередки случаи, когда суды назначают лишь месяц или два месяца лишения свободы, штраф или общественные работы, отметил спикер Сейма.

"Такая политика наказаний не является сдерживающим фактором и не соизмерима с рисками для национальной безопасности, которые несут в себе столь серьезные нарушения закона. Эти вопросы были подняты на самом высоком уровне - в возглавляемом президентом Совете по национальной безопасности", - подчеркнул Смилтенс.

В целях содействия эффективной работе ГПО и защиты национальной безопасности председатель Сейма на основе рекомендаций ГПО и Министерства внутренних дел подал поправки к Уголовному закону, направленные на усиление наказаний.