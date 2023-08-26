Чемпионат мира по летнему биатлону: Расторгуев дисквалифицирован в спринтерской гонке

В соревнованиях на лыжероллерах Расторгуев был безошибочен на первом огневом рубеже, а на втором допустил один промах. В итоге он проиграл 20,1 секунды бельгийцу Флоренту Клоду, который стрелял безошибочно и финишировал за 17 минут 52,6 секунды, но был дисквалифицирован за то, что

при выходе с огневого рубежа его винтовка находилась в неправильной позиции, что не соответствует правилам безопасности.

В связи с этим второе место занял литовец Витаутас Строля, который уступил победителю 27,1 секунды, а еще на две секунды отстал швед Йеспер Нелин.

Еще один представитель Латвии Ренар Биркенталс пришел занял 13-место, а Александр Патриюк не закрыл семь целей, уступил боле трех с половиной минут и завершил соревнования на 62-м месте из 67 спортсменов.